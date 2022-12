Les Pays-Bas ont trouvé leur gardien, garanti Noppert et profit

Il y a un mois, Andries Noppert se baladait au milieu des biquettes avec la poussette de son fils et n'avait encore jamais joué au niveau international. Il y a trois semaines, le géant apprenait devant sa télévision qu'il irait au Qatar avec sa sélection. Aujourd'hui, il s'apprête à défendre le but des Pays-Bas en huitièmes de finale de la Coupe du monde, dans ce qui sera seulement son 55e match professionnel. À défaut d'avoir la quantité, Noppert se rattrape avec la qualité.

Pasta, mafia et tabac

Il y a encore un an, le nom de Noppert évoquait certainement davantage un joueur de fléchettes professionnel, Danny, qu'un gardien de but. Andries Noppert s'est cependant fait un prénom cette année dans la cage des Go Ahead Eagles et de Heerenveen. Avant de s'incruster, à la surprise générale, dans celle des Pays-Bas. Le plus grand joueur de la Coupe du monde (2,03m) a répondu présent dès son baptême du feu face au Sénégal , et lespeuvent se targuer d'aborder la phase à élimination directe en n'ayant pris qu'un seul but. Contre les Lions, le portier de 28 ans s'est même permis d'initier l'action conclue par Davy Klaassen en envoyant une magnifique ouverture du pied gauche sur la tête de Teun Koopmeiners., glissait-il il y a quelques jours. Le choix de Louis van Gaal avait tout d'un pari. Ce n'était pas acquis, mais il est en passe d'être réussi.À 23 ans, le garçon ne compte que sept apparitions avec l'équipe première du NAC Breda, où Jelle ten Rouwelaar, Jorn Brondeel, Nigel Bertrams et Mark Birighitti le barrent tour à tour. Alors il tente sa chance à l'étranger, du côté de Foggia, en Serie B. Il y perd son Audi A6, volée par la mafia, et certainement du temps, puisqu'il ne dispute que huit matchs en un an et demi., se souvient Mathieu Duhamel."Mais c'est qui, lui ?"Impressionnant à l'entraînement,ne joue pas pour autant. Noppert rentre au pays et rejoint Dordrecht... mais se blesse sérieusement au genou au bout de deux matchs. Fin de saison, dès le mois de septembre. Le Frison se retrouve même sans contrat, sa famille Lire la suite de l'article sur SoFoot.com