Les Pays-Bas gagnent, l'Italie fait match nul par Adonis Vesin (iDalgo) En Ligue A, il n'y pas eu de vainqueur entre l'Italie et la Bosnie (1-1). Sensi (67e) a répondu à Dzeko (58e), les deux formations ayant touché une fois chacune les poteaux (Insigne 55e, Hodzic 53e). Les Pays-Bas ont fait chuter une Pologne orpheline de Robert Lewandowski (1-0). Le Spurs Steven Bergwijn (22 ans) a inscrit son premier but avec la sélection néerlandaise, le seul de la rencontre. En Ligue B, malgré un but d'Erving Haaland, son premier sous le maillot national, la Norvège a chuté 2-1 contre l'Autriche. Gregoritsch (35e) et Sabitzer (54e) avaient tous les deux marqués. La Roumanie a vu l'Irlande du Nord arracher le match nul (1-1), comme l'Écosse contre Israël. La République Tchèque s'est imposée 3-1 face à la Slovaquie. Dans la Ligue C, le Kazakhstan a battu la Lituanie 2-0 et l'Albanie la Biélorussie sur le même score.

