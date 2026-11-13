Les Pays-Bas font exploser la Grèce

Pays-Bas 7-0 Grèce

Buts : Summerville (6 e ), Reijnders (12 e , 18 e , 33 e ), Timber (40 e , 59 e ), Malen (61 e )

Comme un ouragan. Les Pays-Bas ont fait un grand pas vers les quarts de finale de la Ligue des nations en découpant la Grèce vendredi à Amsterdam (7-0). Très solide depuis le début de la compétition, la défense grecque a totalement explosé. Les Oranje menaient déjà de trois buts au bout de 18 minutes de jeu. Tijjani Reijnders s’est illustré avec un triplé, et Jurrien Timber avec un doublé. Leaders du groupe avec trois points d’avance sur l’Allemagne et la Grèce, les Pays-Bas devront finir le travail lundi contre la Mannschaft .…

QB pour SOFOOT.com