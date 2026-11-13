 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les Pays-Bas font exploser la Grèce
information fournie par So Foot 13/11/2026 à 22:41

Ajouter Boursorama à vos sources

Les Pays-Bas font exploser la Grèce

Les Pays-Bas font exploser la Grèce

Pays-Bas 7-0 Grèce

Buts : Summerville (6 e ), Reijnders (12 e , 18 e , 33 e ), Timber (40 e , 59 e ), Malen (61 e )

Comme un ouragan. Les Pays-Bas ont fait un grand pas vers les quarts de finale de la Ligue des nations en découpant la Grèce vendredi à Amsterdam (7-0). Très solide depuis le début de la compétition, la défense grecque a totalement explosé. Les Oranje menaient déjà de trois buts au bout de 18 minutes de jeu. Tijjani Reijnders s’est illustré avec un triplé, et Jurrien Timber avec un doublé. Leaders du groupe avec trois points d’avance sur l’Allemagne et la Grèce, les Pays-Bas devront finir le travail lundi contre la Mannschaft .…

QB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'Allemagne s'impose en Serbie et reste en vie
    L'Allemagne s'impose en Serbie et reste en vie
    information fournie par So Foot 13.11.2026 23:08 

    Serbie 1-3 Allemagne Buts : Babić (56 e ) // Babić CSC (3 e ), Wirtz (14 e ), Gruda (50 e ) L’espoir demeure. Accrochée lors de ses deux derniers déplacements, aux Pays-Bas et en Grèce, l’Allemagne a enfin corrigé tir vendredi en Serbie (1-3). Srđan Babić a marqué ... Lire la suite

  • Ligue 1 - Le Havre AC - Paris Saint-Germain
    Football-Didier Digard nommé entraîneur du RC Lens
    information fournie par Reuters 13.11.2026 22:45 

    13 novembre (Reuters) - ‌Le RC ​Lens a nommé Didier Digard, tout ​juste remercié par ​Le Havre, ⁠au poste d'entraîneur ‌jusqu'en juin 2028, a annoncé ​le ‌club artésien ⁠vendredi dans un communiqué. Didier Digard ⁠succède à ‌Yannick Cahuzac, ⁠démis de ‌ses ⁠fonctions ... Lire la suite

  • Lens sort la carte surprise Didier Digard
    Lens sort la carte surprise Didier Digard
    information fournie par So Foot 13.11.2026 22:29 

    Plus d’infos à venir sur sofoot.com… Embed t.co… CG pour SOFOOT.com

  • Un club de Ligue 2 déjà éliminé
    Un club de Ligue 2 déjà éliminé
    information fournie par So Foot 13.11.2026 22:17 

    La magie de la coupe ! Les clubs de Ligue 2 entrent en lice ce week-end en Coupe de France, et l’un d’eux a déjà pris la porte. Dijon, sixième de Ligue 2, a été éliminé à domicile par Orléans , 14 e de Ligue 3, ce vendredi (1-2). L’USO a fait la différence en première ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank