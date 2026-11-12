Les particules belges se défont de la Turquie malgré Arda Güler

Turquie 1-2 Belgique

Buts : Güler (20 e ) pour les Turcs // De Bruyne (27 e ) et De Ketelaere (30 e ) pour les Belges.

Bon à savoir. En Belgique, les particules dans les noms de famille, comme Van, Van der, De, Du, ne sont pas toujours associées à la noblesse ou à une ascendance aristo. En effet, certaines font référence à un village, ou un lieu dit, et d’autres à de l’histoire familiale très ancienne. Les familles de Kevin De Bruyne et Charles de Ketelaere ont peut-être fait de la généalogie, mais ce n’est pas le sujet. Tous les deux buteurs ce jeudi, ils ont simplement permis aux Diables Rouges de sortir du pétrin turc (2-1) et de repasser devant l’Italie en Ligue des nations, dans le groupe de la France. La dernière victoire des Rouges contre les Diables rouges remonte à 2010.…

UL pour SOFOOT.com