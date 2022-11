Les partenaires commerciaux de Washington ne manipulent pas leur devise, la Chine sous surveillance (Trésor)

Washington estime qu'aucun de ses grands partenaires commerciaux n'a manipulé sa devise au cours de l'année écoulée pour en tirer un avantage commercial indu, mais poursuit cependant des discussions avec la Suisse, et appelle de nouveau la Chine à plus de transparence.

Ce rapport semi-annuel, publié jeudi par le Trésor américain, "conclut qu'aucun partenaire commercial majeur des États-Unis n'a manipulé le taux de change entre sa monnaie et le dollar américain dans le but d'empêcher des ajustements efficaces de la balance des paiements ou d'obtenir un avantage concurrentiel déloyal dans le commerce international".

Le rapport porte sur les quatre trimestres jusqu'en juin 2022, a précisé le département au Trésor, équivalent du ministère de l'Economie et des Finances, dans un communiqué de presse.

Il s'intéresse aux pays dont la balance commerciale est largement excédentaire et qui interviennent sur le marché des changes pour empêcher leurs monnaies de s'apprécier, ce qui rendrait leurs exportations moins compétitives.

Un troisième critère d'évaluation est la taille de l'excédent de leur compte courant, une mesure plus large du commerce qui comprend les flux financiers.

La Suisse a de nouveau dépassé les seuils fixés par les Etats-Unis dans ces trois catégories, comme cela était déjà le cas dans les rapports de décembre 2020, avril 2021 et juin 2022.

"Par conséquent, le Trésor poursuit une analyse approfondie des politiques macroéconomiques et de taux de change de la Suisse" et "poursuivra son engagement bilatéral renforcé avec la Suisse (...) afin de discuter des options politiques des autorités suisses pour s'attaquer aux causes sous-jacentes de ses déséquilibres extérieurs", a précisé le ministère américain dans son communiqué

La liste des pays sous surveillance a elle été un peu écrémée, et ne compte plus que sept pays, contre 12 en juin.

La Chine, le Japon, la Corée, l'Allemagne, la Malaisie, Singapour et Taïwan y figurent toujours. En revanche, l'Italie, l'Inde, la Thaïlande, le Vietnam et le Mexique en ont été sortis.

Le Trésor, par ailleurs, a "réitéré" son appel "à une transparence accrue de la part de la Chine".

"L'incapacité de la Chine à publier les interventions de change et le manque plus large de transparence autour des principales caractéristiques de son mécanisme de taux de change en font une exception parmi les principales économies et justifient une surveillance étroite du Trésor", est-il indiqué.