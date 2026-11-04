Les Parisiens refusent de céder à l'euphorie

Dur de ne pas s’emballer. Et pourtant, les joueurs du PSG n’ont pas souhaité tomber dans l’euphorie après leur démonstration sur la pelouse de Villarreal . « Je ne dirais pas que nous sommes plus forts que l’an dernier, mais nous avons confiance en nous, nous voulons bien faire , a clamé Fabián Ruiz dès le coup de sifflet final sur Canal+, après avoir rendu hommage à Jesus de Miguel, tragiquement décédé ce mardi. Les joueurs qui ont renforcé cette équipe sont très bons, les jeunes du centre sont très bons aussi, ils nous apportent beaucoup. Nous sommes une bonne équipe, avec de très bons joueurs qui ont envie de montrer ce qu’ils savent faire. »

Objectif Top 8

Quelques minutes plus tard, João Neves tenait peu ou prou le même discours : « Mon but, ça fait plaisir, mais comme je le dis toujours, le plus important c’est l’équipe. On a quatre victoires en Ligue des Champions, mais il ne faut pas s’arrêter à ça , tempérait le Portugais. L’an dernier, on avait eu trois victoires consécutives sans finir dans le Top 8. On va essayer de le faire cette année car c’est toujours un piège cette compétition. » …

TB pour SOFOOT.com