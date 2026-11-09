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Les Parisiennes ravies de retrouver le Parc des princes en Ligue des champions
information fournie par So Foot 09/11/2026 à 19:38

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Les Parisiennes ravies de retrouver le Parc des princes en Ligue des champions

Les Parisiennes ravies de retrouver le Parc des princes en Ligue des champions

Comme on se retrouve. Le PSG affrontera de nouveau le Bayern Munich en Ligue des champions ce mardi soir et espère enregistrer un deuxième succès européen cette saison.

Face au champion d’Allemagne en titre, pas question de douter des qualités de l’effectif parisien , malgré les absences de Sakina Karchaoui, Rasheedat Ajibade, Romée Leuchter et Anaïs Eybayilin comme l’a rappelé Paulo César en conférence de presse : « On devait faire mieux que la saison dernière dans cette compétition, on a mieux commencé. Maintenant, on a besoin de regarder devant nous au classement. C’est un match assez complet sur l’aspect technique, physique, d’organisation d’équipe, un match contre une équipe qui est de très haut niveau et qui va nous poser des problèmes. Mais je pense qu’on est en train d’étudier, de discuter pour que les choses se passent bien demain sur le terrain et que les joueurs aient toutes les informations nécessaires pour effectuer un très bon match . »

LB pour SOFOOT.com

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