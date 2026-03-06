 Aller au contenu principal
Les paris sur une baisse des taux d'intérêt de la Fed augmentent après la faiblesse des données sur l'emploi
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 14:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Réserve fédérale pourrait réduire à nouveau les coûts d'emprunt à court terme en juin après que les données gouvernementales aient montré que l'économie a perdu des emplois le mois dernier, ont parié les traders vendredi.

La flambée des prix mondiaux du pétrole, déclenchée par le conflit iranien, a suscité des inquiétudes quant à une hausse de l'inflation qui dépasse déjà l'objectif de 2 % de la Réserve fédérale, les traders ramenant la probabilité d'une baisse des taux en juin à seulement 35 % quelques minutes avant la publication du rapport sur l'emploi. Les chances d'une réduction des taux d'ici juin sont maintenant évaluées à environ 49%.

Banques centrales
