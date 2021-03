Les paris en ligne ont réalisé des "performances historiques" en 2020

"Le pic d'activité" des paris en ligne "doit beaucoup à l'impact des mesures de confinement, et plus particulièrement du premier confinement", selon l'Autorité nationale des jeux.

Les paris en ligne sportifs, hippiques et le poker ont la cote. Contrairement au réseau "en dur" (casinos, clubs parisiens et points de vente) qui a pâti de la crise sanitaire, le jeu en ligne a confirmé sa croissance continue depuis 2010, selon un rapport de l'Autorité nationale des jeux (ANJ) publié jeudi 18 mars. En 2020, le chiffre d'affaires annuel du secteur a bondi de 22% à 1,74 milliard d'euros .

Les mises engagées en 2020 sur les compétitions sportives ont atteint 5,3 milliards d'euros , soit "le montant de mises le plus élevé généré sur une année depuis l'ouverture à la concurrence en 2010", selon l'ANJ.

L'effet confinement

Avec 940 millions d'euros de produits bruts (+7%), c'est à dire de recettes une fois les gains déduits, l e marché des paris sportifs en ligne demeure l'activité dominante du secteur. Dans le même temps, la population de parieurs sportifs continue d'augmenter avec plus d'un million de joueurs supplémentaires par rapport à 2019 . Ils sont désormais 4,4 millions.

Les paris hippiques en ligne ont également fortement progressé et totalisent des enjeux d'1,47 milliard d'euros (+33%). Le produit brut des jeux atteint 354 millions d'euros (+31%). La fermeture de lieux de ventes tels les comptoirs PMU a amené une hausse de 5% de nouveaux joueurs en ligne.

Quant au poker en ligne, il remporte la mise avec un chiffre d'affaires qui s'envole à 446 millions d'euros (+64%) . "Le pic d'activité doit beaucoup à l'impact des mesures de confinement, et plus particulièrement du premier confinement", note l'ANJ. Le poker en ligne a bénéficié du recrutement important de nouveaux joueurs en 2020 qu'il entend fidéliser. Le nombre de participants en 2020 est monté à 1,8 million (+53%).

Pour la présidente de l'ANJ, Isabelle Falque-Pierrotin, cette bonne santé du secteur des jeux en ligne doit être l'occasion pour les opérateurs de renforcer leurs initiatives pour prévenir les addictions au jeu et pour "protéger les mineurs". "Ils doivent mieux identifier les joueurs à risque et les aider, mettre à disposition des outils de modération de temps de jeu ou de mises, et garantir des stratégies promotionnelles responsables", estime-t-elle.

L'ANJ, qui a succédé à L'ARJEL en juin 2020, est désormais compétente sur les jeux en ligne mais aussi les jeux de la Française des jeux et du PMU, les 235 hippodromes et les 202 casinos et clubs de jeux.