Les parents de Christophe Gleizes reçus par le ministre des Affaires étrangères

L’espoir continue. Ce mercredi, peu avant le coup d’envoi du match de solidarité envers Christophe Gleizes, emprisonné en Algérie depuis plus de 500 jours, le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a reçu les parents de notre confrère pour leur exprimer « son soutien et leur [faire] part de la pleine mobilisation de la diplomatie française pour obtenir la libération sans délai et le retour en France de notre compatriote », indique un communiqué du ministère transmis à l’AFP et cité par L’Equipe.

Condamné à sept ans de prison en juin 2025 en Algérie, où il effectuait une série de reportages pour So Foot , Christophe est accusé d’apologie du terrorisme et d’atteinte à la sûreté de l’Etat. Après avoir vu sa peine confirmée en appel, il a décidé, avec sa famille, de ne pas se pourvoir en cassation, espérant en échange une grâce présidentielle.…

JD pour SOFOOT.com