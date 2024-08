Les Paralympiques débutent, Paris retrouve une ambiance de Jeux

La mascotte paralympique Phryge se produit devant l'Obélisque de Louxor, place de la Concorde à Paris, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Paris-2024, le 28 août 2024 ( AFP / Bertrand GUAY )

D'un show tout en musique et en danse, Paris a lancé sous un temps ensoleillé et devant un superbe panorama ses premiers Jeux paralympiques, espérant prolonger l'esprit de fête des JO, et sensibiliser à la cause du handicap.

Avec en toile de fond l'arc de triomphe orné des "Agitos", symboles du mouvement paralympique, la plupart des 4.400 athlètes ont entamé leur défilé sur le bas des Champs-Elysées pour se diriger vers la Place de la Concorde, théâtre du lancement des premiers Jeux paralympiques sur le sol français, qui dureront jusqu'au 8 septembre.

Une vidéo du nageur handisport français Théo Curin, dans un taxi décoré de mascottes "Phryge", avait d'abord sonné le début d'une cérémonie de plus de 3h00, sous un temps ensoleillé, rythmé par les notes de piano du musicien Chilly Gonzales, installé sur une scène entourant l'obélisque égyptien de la Place parisienne.

Autour de lui ? 140 danseurs et 16 performeurs en situation de handicap, qui ont offert une première prestation énergique de ce spectacle intitulé "Paradoxe", dont le but des organisateurs est de montrer les contradictions entre "une société qui se veut inclusive mais reste emplie de préjugés envers les personnes en situation de handicap".

L'artiste Christine and The Queens lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Paris-2024, place de la Concorde à Paris, le 28 août 2024 ( AFP / Bertrand GUAY )

La scène a accueilli par la suite l'interprétatin electro-pop de l'artiste Christine and The Queens sur le morceau phare d'Edith Piaf "Non, je ne regrette rien", celle de l'Ensemble Matheus, orchestre qui a pour particularité de travailler au renouvellement de l'interprétation des oeuvres. Mais aussi par dizaines les "Phryges", mascottes autrefois décriées devenues appréciées du public.

- "C'est unique" -

Les athlèes de la délégation égyptienne lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Paris-204, place de la Concorde à Paris, le 28 août 2024 ( AFP / Franck FIFE )

Au rythme des sons du DJ Myd, nouvelle tête de la "French Touch", les 168 délégations ont défilé dans les sourires.

La délégation égyptienne a lancé un clapping et le porte-drapeau du Costa-Rica courait lui sur la mythique avenue de Paris pour montrer la bannière de son pays à de nombreux spectateurs, a constaté un journaliste de l'AFP. Le public répondait en criant le nom de chaque nation qui défilait.

Les athlètes de la délégation palestinienne lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Paris-204, place de la Concorde à Paris, le 28 août 2024 ( AFP / Bertrand GUAY )

La délégation palestinienne, et celle de l'équipe paralympique des réfugiés, toujours selon un journaliste de l'AFP, ont fait partie des plus acclamées par le public alors que la délégation ukrainienne a aussi reçu beaucoup d'applaudissements. C'était avant que la France ne fasse son entrée sous des ovations.

Dans les gradins éphémères cernant l'obélisque, France Simon et son mari Marc sont venus de bonne heure et pour l'occasion en provenance d'Eure-et-Loir.

Les athlètes de la délégation ukrainienne défilent lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Paris-2024, place de la Concorde à Paris, le 28 août 2024 ( AFP / Bertrand GUAY )

"C'est unique, à notre âge on ne reverra pas ça", explique cette retraitée de 71 ans, chapeau bleu-blanc-rouge sur la tête. "J'ai vu les JO à la télévision, je n'ai pas pu avoir de places, alors je voulais absolument voir les Jeux paralympiques. Ce sont les premiers à Paris, c'est une raison de plus de venir", assure-t-elle.

Le porte-drapeau français Alexis Hanquinquant (C-L) et la porte-drapeau paralympique française Nantenin Keita (C-R) défilent avec d'autres athlètes de la délégation française sur l'avenue des Champs-Élysées à Paris, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Paris-2024, le 28 août 2024 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

A Lyon, où la flamme paralympique est également passée en début de semaine, des dizaines de personnes se sont réunies au pied d'un écran géant pour suivre la cérémonie dans une ambiance familiale, applaudissant le passage de la patrouille de France aux alentours de 20h20.

"C'est bien de voir qu'il y a un peu de monde même si ça vient après (les JO), qu'il y a encore un peu d'engouement ", se félicite Coraline, jeune femme de 27 ans et sportive de longue date, venue avec deux amis.

Outre les Champs-Elysées et la Concorde, le Jardin des Tuileries fera encore partie du décor avec l'allumage de la vasque, qui s'illuminera à nouveau après les JO. Qui l'allumera? Là aussi, le mystère demeure.

- "Un défi" -

Si les nombreuses règles de classification des épreuves et les noms des sportifs restent méconnus du grand public, ces Jeux paralympiques suscitent un intérêt significatif: sur les 2,5 millions de billets mis à la vente en octobre, 2 millions ont trouvé preneurs, une dynamique renforcée par l'effet JO.

Les sites des épreuves paralympiques 2024 ( AFP / Paz PIZARRO )

Près de 200.000 d'entre eux seront attribués aux écoliers, dans une période marquée par la rentrée le 2 septembre. La rentrée politique, elle, pourrait venir faire de l'ombre.

"Le contexte médiatique est totalement différent de ce qu'on a connu sur les Jeux olympiques", concède Marie-Amélie Le Fur. "J'espère que les bons résultats de l’équipe de France arriveront tôt pour occuper l'espace", poursuit-elle.

La couverture de l'événement sera importante, avec notamment 165 chaînes de télévisions qui suivront l'événement, un record.

"Nous devons considérer cela comme un défi à relever pour nous améliorer encore", a estimé Diede de Groot, la joueuse de tennis fauteuil néerlandaise la plus titrée de l'histoire en Grand Chelem.

Les premières médailles seront décernées jeudi, en para-natation, taekwondo, cyclisme et tennis de table. Le tout dans la plupart des grands sites qui, là aussi, avaient participé aux succès des Jeux olympiques.