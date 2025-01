Les Palestiniens dénoncent l'idée de Trump de déplacer les habitants de Gaza

Un Palestinien déplacé attend pour passer dans la partie nord de la bande de Gaza, le 26 janvier 2025 ( AFP / Eyad BABA )

Le Hamas tout comme le président palestinien Mahmoud Abbas ont critiqué dimanche la proposition de Donald Trump de déplacer les habitants de Gaza vers l'Egypte et la Jordanie pour, selon lui, "faire le ménage" dans le territoire, où une trêve fragile est entrée dans sa deuxième semaine.

Israël et le Hamas se sont mutuellement accusés dimanche d'avoir violé les termes du cessez-le-feu, au lendemain de l'échange de quatre soldates israéliennes par le mouvement islamiste contre environ 200 prisonniers palestiniens détenus dans des geôles israéliennes.

Pendant ce temps, des "dizaines de milliers" de déplacés, selon la Défense civile, étaient empêchés par Israël de retourner dans le nord de Gaza via le passage de Netzarim, qui coupe le territoire en deux. Des images tournées par l'AFP ont montré une foule compacte aux abords de ce corridor.

Cette situation liée à un différend sur la libération d'une otage israélienne était dimanche en passe d'être résolue, selon une source palestinienne.

"Nous voulons retrouver nos souvenirs et les personnes qui nous sont chères", a confié à l'AFP Jihad Abou Miri, qui a dit attendre depuis 48 heures.

Dans ce contexte, le président américain a comparé samedi le territoire palestinien dévasté à un "site de démolition".

"On parle d'environ 1,5 million de personnes, et on fait tout simplement le ménage là dedans", a déclaré M. Trump en suggérant un déplacement "temporaire ou à long terme". "J'aimerais que l'Egypte accueille des gens. Et j'aimerais que la Jordanie accueille des gens", a-t-il ajouté.

- "Nous ne quitterons pas Gaza" -

L'immense majorité des 2,4 millions d'habitants de la bande de Gaza ont été déplacés par la guerre à l'intérieur du territoire assiégé.

Pour les Palestiniens, toute tentative de déplacement hors de leur territoire évoque le souvenir de la "Nakba", ou "Catastrophe" en arabe, le nom donné au déplacement de masse qui a suivi la création d'Israël en 1948.

"Nous déclarons à Trump et au monde entier: nous ne quitterons pas la Palestine ou Gaza, peu importe ce qui arrive", a déclaré à l'AFP un déplacé originaire de la ville de Gaza, Rashad al-Naji.

Les Palestiniens "feront échouer" la proposition de M. Trump "comme ils ont fait échouer tous les projets de déplacement (...) pendant des décennies", a réagi dimanche Bassem Naïm, membre du bureau politique du Hamas.

Le président américain Donald Trump s'adresse à la presse à bord de l'avion présidentiel Air Force One, le 25 janvier 2025 ( AFP / Mandel NGAN )

Le Jihad islamique, un autre mouvement palestinien armé, a estimé que ces propos encourageaient les "crimes de guerre et crimes contre l'humanité" à Gaza.

Rival du Hamas qui avait chassé l'Autorité palestinienne et pris le pouvoir à Gaza en 2007, Mahmoud Abbas a condamné "tout projet" visant à déplacer les Gazaouis.

La Jordanie, qui accueille environ 2,3 millions de réfugiés palestiniens, tout comme l'Egypte ont réaffirmé dimanche tout rejet d'un "déplacement forcé" des Palestiniens.

Le ministre israélien d'extrême droite Bezalel Smotrich a qualifié la proposition de Donald Trump d'"excellente idée", affirmant que les Palestiniens pourraient "établir une nouvelle et belle vie ailleurs".

Des Palestiniens déplacés attendent pour passer dans la partie nord de la bande de Gaza, le 26 janvier 2025 ( AFP / Eyad BABA )

La première phase de l'accord de cessez-le-feu conclu après 15 mois de guerre doit durer six semaines et permettre la libération au total de 33 otages retenus à Gaza contre quelque 1.900 prisonniers palestiniens.

Les trois premières otages libérées le 19 janvier, au premier jour de la trêve, en échange de 90 prisonniers palestiniens, sont sorties de l'hôpital dimanche.

Pendant cette première phase doivent être négociées les modalités de la deuxième, qui doit permettre la libération des derniers otages et la fin définitive de la guerre, avant la dernière étape portant sur la reconstruction de Gaza et la restitution des corps des otages morts en captivité.

Photo aérienne de Gazaouis déplacés se rassemblant dans une zone de Nousseirat pour retourner dans leurs maisons dans la partie nord de la bande de Gaza, le 26 janvier 2025 ( AFP / - )

La guerre a été déclenchée par l'attaque menée le 7 octobre 2023 par le Hamas contre Israël, qui a entraîné la mort de 1.210 personnes du côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles israéliennes.

Sur 251 personnes enlevées lors de l'attaque, 87 sont toujours otages à Gaza, dont 34 sont mortes selon l'armée.

L'offensive lancée en représailles par Israël dans la bande de Gaza a fait au moins 47.306 morts, en majorité des civils, selon les données du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, jugées fiables par l'ONU.

- "Qu'ils ramènent les enfants" -

Carte de la bande de Gaza ( AFP / Sylvie HUSSON )

Samedi, un différend de dernière minute a bloqué le début du retour dans le nord du territoire palestinien de centaines de milliers de déplacés prévu par l'accord de trêve.

Israël a justifié dimanche son refus de les laisser passer en accusant le Hamas de deux violations de l'accord.

Arbel Yehud, une civile dont Israël réclamait la libération samedi, "n'a pas été libérée" et "la liste du statut" des otages - morts ou vivants - "n'a pas été soumise" par le mouvement palestinien, selon le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Le Hamas a de son côté accusé dimanche Israël de "violer" l'accord en empêchant le retour des habitants du nord de Gaza.

Deux sources palestiniennes ont cependant affirmé que l'otage devrait rentrer chez elle dans la semaine en échange de la libération de 30 prisonniers palestiniens, avant le prochain échange prévu le 1er février. Selon une de ces sources, "la crise" est à présent "résolue".

Des soldats libanais ouvrent la voie à une ambulance qui arrive pour évacuer des habitants blessés par des tirs israéliens à un barrage routier à Bourj Al Moulouk, le 26 janvier 2025 ( AFP / Rabih DAHER )

En Israël, des proches d'otages enlevés le 7 octobre 2023 mais ne figurant pas sur la liste de ceux devant être libérés en priorité ont fait part dimanche à l'AFP de leur colère.

"Nous voulons que l'accord se poursuive et qu'ils ramènent les enfants le plus vite possible et tous en une seule fois", a affirmé Dani Miran, un homme de 79 ans dont le fils Omri est otage à Gaza.