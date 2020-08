Les ordinateurs Samsung ne seront plus fabriqués en Chine

Le géant sud-coréen pourrait se tourner vers le Vietnam comme il l'a déjà fait pour sa production de smartphones.

Un magasin Samsung ( AFP / JUNG YEON-JE )

Les ordinateurs Samsung ne seront plus produits en Chine. Le géant sud-coréen a annoncé lundi à l'agence de presse Yonhap que les lignes d'assemblage de son usine de Suzhou s'arrêteraient fin août, rapportent Les Echos . Seules des activités de recherche et développement seront maintenues sur ce site qui avait été ouvert en 2002 et qui a employé jusqu'à 6.000 ouvriers. Les 1.700 employés actuels de l'usine seront soit licenciés, soit relocalisés sur un autre site, indique le quotidien économique.

Le groupe n'a pour l'instant pas précisé où seront désormais fabriqués ses ordinateurs. Selon des médias sud-coréens, ils pourraient être réalisées au Vietnam, un pays dans lequel Samsung a massivement investi depuis le milieu des années 2010.

Le géant sud-coréen quitte progressivement la Chine ces dernières années. En 2018 et 2019, il a déjà fermé trois autres de ses usines chinoises, choisissant de relocaliser la fabrication de ses smartphones au Vietnam. Le coût du travail y est inférieur et ce pays ne subit pas le conflit commercial qui oppose la Chine aux Etats-Unis et la mise en place de nouvelles mesures barrières qui l'accompagne.