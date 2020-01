Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les opposants à la PMA pour toutes manifestent à Paris Reuters • 19/01/2020 à 16:04









PARIS (Reuters) - Plusieurs milliers d'opposants au projet de loi bioéthique prévoyant l'extension de la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes et aux femmes célibataires ont défilé dimanche à Paris, deux jours avant l'examen du texte au Sénat. Rassemblés sous le slogan "Liberté, égalité, paternité !" les manifestants ont défilé dans le calme du pont de l'Alma à la place de l'Opéra. Une vingtaine d'associations, dont "La Manif pour tous", se mobilisent depuis des semaines contre la "PMA pour toutes", promise par Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle de 2017, dans laquelle ils voient une première étape vers la légalisation de la gestation pour autrui (GPA), interdite en France. La précédente journée d'action, le 6 octobre dernier, avait rassemblé 42.000 personnes selon la police, 600.000 personnes selon les participants, et 75.000 selon le cabinet Occurrence, mandaté par plusieurs médias pour effectuer un comptage indépendant. Le projet de loi sur la bioéthique a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale à la mi-octobre. (Ardee Napolitano, Thierry Chiarello, édité par Jean-Stéphane Brosse)

