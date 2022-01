Les opérateurs AT&T et Verizon font un geste pour éviter le "chaos" dans certains aéroports

Un avion de la compagnie Delta Air Lines atterrissant à l'aéroport de Los Angeles, le 25 août 2021 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

Les opérateurs de téléphonie mobile AT&T et Verizon vont finalement retarder temporairement le déploiement de la 5G autour de "certains aéroports" aux Etats-Unis afin d'éviter le potentiel "chaos" craint par les acteurs du transport aérien.

Cette décision, saluée par le président Joe Biden, ne semblait toutefois pas éliminer complètement le risque de perturbations dans le ciel américain à court terme.

AT&T et Verizon devaient activer la nouvelle technologie d'internet mobile ultra rapide dans l'ensemble du pays ce mercredi.

Mais l'autorité américaine de l'aviation, la FAA, s'inquiète de possibles interférences entre les fréquences utilisées par la 5G et celles utilisées par des instruments de bord essentiels à l'atterrissage des avions dans certaines conditions, et a exigé des ajustements.

La FAA a pour l'instant validé l'utilisation de certains modèles radioaltimètres et donné son aval pour 48 des 88 aéroports américains les plus directement affectés par les risques d'interférences, imposant donc encore des restrictions dans certains cas.

Les patrons de dix sociétés de transport aérien avaient appelé lundi les autorités à intervenir "immédiatement" afin d'empêcher "une importante perturbation" du trafic.

Dans ce contexte, AT&T et Verizon, qui ont déjà repoussé à plusieurs reprises le déploiement de cette technologie depuis décembre, ont accepté de différer temporairement l'activation de tours de téléphonie mobile autour de certaines pistes d'aéroports, tout en maintenant le lancement de la 5G dans le reste du pays.

La FAA s'attend à ce que cela réduise le gros des annulations et retards redoutés par les compagnies mais anticipe toujours des conséquences en raison des limitations liées à certains radioaltimètres, selon des responsables du secteur.

United Airlines a indiqué être dans l'immédiat dans l'attente de détails pour comprendre l'impact sur ses opérations. Southwest n'avait pour sa part pas encore annulé de vols en prévision du déploiement de la 5G, notamment car les restrictions imposées par la FAA ne s'appliquent que dans certaines conditions météorologiques dans certains aéroports.

Selon le Wall Street Journal, quelques compagnies basées hors des Etats-Unis, dont Japan Airlines, Emirates et Air India, ont bien annulé certains vols à destination du pays.

- Frustration -

Un logo 5G au congrès mondial de la téléphonie mobile à Barcelone, le 29 juin 2021 ( AFP / Josep LAGO )

Joe Biden a remercié dans un communiqué les deux opérateurs pour cette décision, qui évite selon lui des perturbations "potentiellement dévastatrices" du trafic aérien tout en permettant l'activation de l'immense majorité des tours de téléphonie mobile prévues pour la 5G, élément essentiel pour la compétitivité du pays.

Les deux opérateurs regrettent pour leur part que les autorités aient mis autant de temps à réagir à ce déploiement de la 5G, prévu depuis au moins deux ans.

La FAA et les compagnies aériennes du pays "n'ont pas été capables de résoudre la problématique de la 5G autour des aéroports alors même qu'elle a été déployée de façon sûre et efficace dans plus de 40 autres pays", a souligné un porte-parole de Verizon dans un message transmis à l'AFP.

"Nous sommes frustrés par l'incapacité de la FAA à faire ce que près de 40 pays ont fait", a abondé AT&T dans un message séparé.

La problématique a commencé à prendre de l'ampleur en novembre, après la publication par la FAA d'un bulletin sur les radioaltimètres, des instruments mesurant la distance séparant l'avion du sol pouvant être essentiels en cas de mauvaise visibilité.

Certaines fréquences attribuées pour plusieurs dizaines de milliards de dollars début 2021 à AT&T et Verizon pour le déploiement de leur 5G, qui vont de 3,7 à 3,98 gigahertz (GHz), sont en effet proches de celles utilisées par ces radars, qui fonctionnent dans le spectre des 4,2 à 4,4 GHz.

S'il n'y a pas de risque d'interférence directe, la puissance d'émission des antennes 5G ou une partie des émissions dirigée vers le haut pourrait poser problème à certains altimètres susceptibles d'être brouillés par ces fréquences proches.

Pour la présidente de l'agence américaine en charge des télécoms (FCC), Jessica Rosenworcel, le déploiement de la 5G "peut coexister en toute sécurité avec les technologies de l'aéronautique".

Il est désormais "essentiel" que la FAA termine son évaluation et résolve toutes les préoccupations encore en suspens "avec soin et rapidité", a-t-elle estimé dans un communiqué.

jum/iba