Les offres d'emploi repartent à la hausse en juin

Les intentions d'embauche ont retrouvé leur niveau d'avant le confinement, indique Le Parisien , qui cite une étude réalisée par Randstad.

(Photo d'illustration) ( / VALENTIN FLAURAUD )

La crise sanitaire a eu un impact désastreux sur les intentions d'embauche. Ainsi entre février et mars 2020, on mesurait une chute de 53% dans ce secteur.

Mais ces trois dernières semaines ont été l'occasion d'une embellie puisque le nombre d'offres a augmenté de 75%. Sur la seule semaine du 29 juin au 3 juillet, 148 295 offres d'emploi ont été publiées. « C'est encourageant, malgré les mauvaises nouvelles qui laissent planer un risque sur la rentrée et nous empêchent de tout triomphalisme », relativise Frank Riboud le président du groupe d'intérim et spécialiste du recrutement.

Le début d'un retour à la normale ?

La tendance doit se confirmer en juillet et août, car le marché de l'emploi reste en retrait de 25 % par rapport à l'année dernière. Les chefs d'entreprise seraient plus frileux pour recruter et les secteurs en tension à cette période seraient impactés par la crise, avance le cabinet.

Mais d'après Frank Riboud, les indicateurs sont encourageants. « Nous y voyons la preuve que la reprise est bien amorcée et que les entreprises recommencent à embaucher pour accompagner la sortie de crise »

Autre bonne nouvelle : « les entreprises repartent à la conquête des parts de marché et les chaînes logistiques se réactivent », affirme Randstad, qui révèle que parmi les profils les plus recherchés en juin, on trouve notamment des techniciens de maintenance, ou encore des commerciaux ou des conducteurs poids lourds, qui avait disparu du classement pendant la crise. Les agents et négociateurs immobiliers, sont également très prisés sur un marché reparti à la hausse., pointe l'étude.

A la huitième place, on retrouve les développeurs informatiques, dont les embauches avaient été largement gelées pendant la crise. Ils occupent la première place en Île-de-France où le redémarrage a été plus lent. Une chiffre haut lié sans doute à la présence de nombreux sièges sociaux de sociétés dans la capitale.