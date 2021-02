Les offres d'emploi pour les douanes ont été multipliés par 10 avec le Brexit et le Covid-19

Le nombre d'offres d'emploi de douaniers est passé de 61,7 offres pour 1.000 en février 2020 à 616,9 en janvier 2021. Une offre beaucoup plus importante que la demande.

Si certains secteurs souffrent beaucoup de la crise du Covid-19 , mais aussi du Brexit , le contexte a bénéficié à d'autres. Une étude d'Indeed, le moteur de recherche d'emploi en ligne, mis en avant mercredi 24 février par BFM Business , révèle que les métiers des douanes sont très demandés. "Entre la pandémie de Covid-19 active depuis près d'un an et le Brexit effectif depuis le 1er janvier 2021, les frontières ont repris du poil de la bête, et la douane en tant que secteur d'activité ne s'est jamais aussi bien portée ", explique cette étude.

En un an, le nombre d'offres d'emploi concernant des postes de douaniers mais aussi plus globalement ceux liés à la douane a été multiplié par 10 , passant de 61,7 offres pour 1.000 en février 2020 à 616,9 en janvier 2021. La France a doublé ces quatre derniers mois le nombre d'offres d'emplois douaniers, passant de 206 offres pour un million à 451 sous l'impulsion de l'Etat.

Une offre élevée qui ne correspond pas à la demande. En effet, au Royaume-Uni Indeed a constaté trois fois plus d'offres d'emploi dédiées à la douane que de recherches, tandis que "les chercheurs d'emploi français ne semblent pas y réagir puisque leur volume de recherche poursuit sa relative stagnation depuis deux ans".