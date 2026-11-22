Les objets volants tombés en Pologne étaient des missiles de croisière fabriqués en Russie

Des soldats participent à un exercice de la Force internationale de la Coalition des volontaires sur le terrain d’entraînement militaire de Nowa Dęba, le 20 novembre 2026 en Pologne ( AFP / Wojtek RADWANSKI )

Les trois objets volants, tombés vendredi matin dans le sud-est de la Pologne, étaient des missiles de croisière Ch-101 fabriqués récemment dans la région de Moscou, a annoncé dimanche le parquet de Lublin chargé de l'enquête.

L'examen préliminaire de fragments des objets tombés à Nowy Lipowiec (voïvodie de Lublin), à Rudnik et à Molodycz (voïvodie des Basses-Carpates), a permis d'établir "que tous ces missiles ont été fabriqués au 4e trimestre 2026 dans une usine de Doubna, dans l'oblast de Moscou", a indiqué le parquet dans un communiqué.

Cet examen sera poursuivi par les experts, a-t-il ajouté.

La chute de ces objets, suivie dans au moins un cas d'une explosion et d'un incendie, n'avait pas fait de blessés. Les autorités polonaises ont dans un premier temps estimé qu'il s'agissait de deux missiles et d'un drone à réaction.

Le Premier ministre, Donald Tusk, et le ministre de la Défense, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ont estimé qu'il pouvait s'agir d'une "provocation" russe, l'événement coïncidant avec la tenue en Pologne d'exercices militaires de la Coalition des volontaires réunissant des pays occidentaux qui soutiennent l'Ukraine face à la Russie.

via/fpp