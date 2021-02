Les objets numériques "NFT", nouvel eldorado des collectionneurs

LeBron James lors d'un match à San Antonio, le 30 décembre ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Ronald Cortes )

Ils sont des dizaines de milliers à se ruer sur la plateforme Top Shot, pour acheter en ligne des séquences vidéos de matches de basket, symbole du succès fulgurant des objets virtuels "NFT" auprès des collectionneurs, des fans de sport aux amateurs d'art.

Pour le commun des mortels, c'est un clip d'une dizaine de secondes, qui montre une action spectaculaire de LeBron James, star de la ligue nord-américaine de basket NBA. Mais sur Top Shot, c'est un objet de collection, vendu lundi 208.000 dollars.

Cette séquence vidéo est un "NFT", un "non-fungible token", ou jeton non fongible: un objet virtuel à l'identité, l'authenticité et la traçabilité en théorie incontestables et inviolables, grâce à la technologie dite de la "blockchain", utilisée pour les cryptomonnaies telles le bitcoin, en plein essor.

Lancée début octobre par la société Dapper Labs, en partenariat avec la NBA, Top Shot permet d'acheter et de vendre ces extraits vidéos, appelés "moments", à des prix variables selon leur rareté.

Dapper Labs conçoit puis vend ces clips, dans des quantités variables allant d'un seul exemplaire à des centaines de "moments" identiques. Une fois sur la plateforme, ils peuvent changer de main, d'un collectionneur à l'autre, à l'infini.

- "C'est ça, l'avenir" -

Après des débuts en douceur, Top Shot a explosé depuis janvier, au point de générer plus de 200 millions de dollars de transactions depuis début 2021, a indiqué une porte-parole de Dapper Labs.

Top Shot se rapprochait mercredi de la barre des 100.000 acheteurs, a-t-elle précisé. Le site de valorisation Momentranks estime le marché actuel à 1,8 milliard de dollars.

Paradoxe, la plupart de ces extraits vidéo sont visibles gratuitement ailleurs sur internet, principalement sur YouTube.

"Je comprends tout à fait la réaction initiale, qui est de dire +Je ne saisis pas+ ou +Ca a l'air débile+", a écrit Jonathan Bales, qui a dépensé 35.000 dollars pour un "moment" et écrit une tribune de référence sur son blog Lucky Maverick.

"Mais il y a toute une génération de gens jeunes et intelligents qui ont grandi d'une façon totalement différente de vous et moi", ajoute-t-il. "Donc que nous comprenions ou non l'avenir est sans conséquence sur ce qu'il sera."

"J'ai ouvert un compte, et d'un seul coup, j'ai eu un déclic", se souvient Steve Poland, créateur du site Mighty Minted. "C'est ça, l'avenir. Ca va être ça, les objets de collection du futur."

Les amateurs voient dans les "NFT" une alternative à un marché de collection souvent non régulé et opaque, qu'il s'agisse de cartes de baseball ou de tableaux de maîtres.

"La technologie est supérieure à celle du monde physique", avance Steve Poland. "Il y a de faux Picasso, de faux Van Gogh. Mais nous avons la confirmation que ceci est authentique."

- Première chez Christie's -

Jeudi, Christie's a été la première grande maison d'enchères à mettre en vente une oeuvre "NFT", "The First 5.000 Days" de l'artiste numérique américain Beeple.

C'est "un tournant pour l'avenir des nouveaux médias et même pour la façon de collectionner toute entière", a estimé Noah Davis, expert chez Christie's, dans un communiqué.

Quelques heures seulement après le début de la vente, à un prix d'ouverture de 100 dollars, l'oeuvre atteignait déjà 2,4 millions de dollars. La vente doit durer jusqu'au 11 mars.

La salle de vente de Christie's lors d'enchères en novembre 2017 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Noah Davis compare l'émergence de cette forme de collection à celle du street art, passé d'une pratique illégale et déconsidérée à un courant majeur de l'art contemporain en quelques décennies.

L'art basé sur le "NFT" est, selon lui, "en passe de devenir la prochaine force perturbatrice du marché de l'art".

Au-delà du marché de l'art, Steve Poland voit tous les grands sports se lancer. Jeudi, la plateforme française Sorare, consacrée au football, a annoncé avoir levé 50 millions de dollars auprès d'investisseurs.

Acteur historique des cartes de collection, Panini a lui aussi créé un site qui fonctionne avec la blockchain.

De manière générale, Steve Poland voit ce nouveau marché profiter d'abord aux marques fortes, comme la NBA, déjà bien connues du grand public et susceptibles d'inspirer confiance dans un univers complètement nouveau.

Quant aux prix, faut-il craindre de violentes fluctuations, comme pour les cryptomonnaies?

"Certains prix sont un peu fous" et "il y aura une correction à un moment donné", prévoit Steve Poland. "Mais pour moi, dans dix ans, les prix actuels sur Top Shot auront l'air bon marché."

