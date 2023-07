Les objectifs du nouveau directeur sportif de l’AS Monaco

Quelqu’un a faim sur le Rocher.

Pour sa première conférence de presse en tant que directeur sportif de l’AS Monaco, Thiago Scuro, aux côtés du nouvel entraîneur Adi Hütter, a mis des mots sur ses idées quant aux objectifs à atteindre. Soulignant d’abord qu’il dirige un club « réputé à l’échelle internationale (…) qui évolue dans un championnat au niveau élevé, notamment sur le plan physique » , le directeur sportif brésilien passé par la firme Red Bull souhaite retrouver l’Europe au plus vite : « Ma mission va maintenant être de continuer à développer l’équipe, et surtout de ramener l’AS Monaco en Europe et sur le podium de l’élite ». Pour cela, le jeu de son équipe « n’aura pas un style si différent de celui de Monaco la saison dernière » et les joueurs pistés en vue du mercato seront « forts sur le plan physique, rapides, et efficaces dans la conquête du ballon » .…

MA pour SOFOOT.com