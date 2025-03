Les objectifs de la Chine pour 2025: cinq choses à savoir

Des délégués assistent à la session d'ouverture de l'Assemblée nationale populaire (ANP) au Palais du Peuple à Pékin, le 5 mars 2025 ( AFP / Pedro PARDO )

La Chine a dévoilé mercredi ses objectifs de croissance économique et son budget pour 2025.

Voici les cinq points clés à retenir.

- L'économie comme priorité -

La Chine s'est fixé un objectif "d'environ 5%" de croissance économique pour 2025. Un chiffre conforme aux attentes des analystes et identique à celui de l'an dernier.

Le géant asiatique peine à assurer pleinement sa relance économique depuis la pandémie, lesté par une crise du secteur immobilier, une consommation atone et un taux de chômage élevé chez les jeunes.

Dans son discours devant les parlementaires, le Premier ministre Li Qiang mercredi a promis de faire de la demande intérieure la "force motrice" de la croissance, tout en reconnaissant des difficultés.

"Sur le plan intérieur, les bases d'une reprise économique durable et d'une croissance soutenue en Chine restent fragiles", a-t-il déclaré, pointant notamment du doigt une consommation "morose".

Le gouvernement espère créer 12 millions d'emplois urbains en 2025 et vise une inflation de 2%.

Le Premier ministre a également annoncé un relèvement inédit du déficit budgétaire d'un point de PIB cette année, à 4%. Une mesure qui, selon les analystes, offrira au gouvernement davantage de marge de manœuvre pour faire face au ralentissement économique.

- Budget militaire -

La Chine va augmenter ses dépenses de défense de 7,2% en 2025. Un taux attendu, identique à celui de l'an passé.

S'il suscite régulièrement des inquiétudes chez ses voisins, le budget militaire chinois reste modéré au vu du poids économique du géant asiatique et du contexte de rivalité avec les Etats-Unis, selon des experts.

Les dépenses militaires de la Chine sont en hausse depuis des décennies, au fil du développement économique et du poids diplomatique du pays dans le monde.

- Vieillissement -

Li Qiang a annoncé que la pension de base des retraités "sera(it) majorée de manière adéquate" et que les services d'aide aux personnes âgés en milieu rural seraient développés.

Le vieillissement rapide de la population chinoise est un défi de taille pour la Chine, qui a longtemps compté sur une main-d'œuvre abondante pour stimuler sa croissance économique.

Le gouvernement va également poursuivre "de façon prudente" son report progressif de l'âge légal de départ à la retraite, a souligné Li Qiang.

La Chine a annoncé l'an dernier qu'elle augmenterait progressivement l'âge de la retraite, l'un des plus bas au monde, de 60 à 63 ans pour les hommes, et, pour les femmes, de 50 à 55 ans ou de 55 à 58 ans, selon l'emploi exercé.

Les autorités ont également promis de mettre en place des subventions pour la garde d'enfants et de rendre "progressivement" gratuite l'éducation préscolaire - c'est-à-dire la scolarisation en maternelle.

Les coûts élevés de l'éducation, les problèmes de garde d'enfants, ainsi qu'un marché de l'emploi difficile comptent parmi les facteurs qui découragent les jeunes Chinois de devenir parents.

- Entreprises privées -

Li Qiang a également promis un soutien aux entreprises privées.

"Nous prendrons des mesures concrètes pour appliquer les politiques visant à stimuler la croissance du secteur privé et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des entreprises et entrepreneurs privés", a-t-il déclaré.

Les investisseurs scrutent avec attention ces mesures, notamment après une récente et rare réunion du président Xi Jinping avec des patrons de géants chinois de la tech.

Selon des analystes, l'essor du secteur privé ne sera toutefois encouragé que dans la mesure où il est conforme aux objectifs stratégiques de Pékin.

Dans les années 2010, les géants de la tech ont pu se développer rapidement, mais le Parti communiste chinois s'est toujours méfié d'une expansion incontrôlée du secteur privé.

- "Environnement externe" -

Li Qiang a admis qu'un "environnement externe de plus en plus complexe" pourrait avoir "un impact plus important" sur la Chine dans des secteurs comme le commerce et les technologies.

"L'unilatéralisme et le protectionnisme sont en progression, le système d'échanges multilatéral connaît des perturbations, et les barrières tarifaires continuent de s'accroître", a déclaré le Premier ministre.

Pékin "s'opposera à l'hégémonisme et à la politique du plus fort", a-t-il ajouté. Il n'a pas mentionné de pays en particulier, mais la diplomatie chinoise utilise souvent cette expression à destination de Washington.

Ces dernières années, la Chine s'est heurtée à certains pays occidentaux, dont les Etats-Unis, au sujet des technologies, du commerce ou encore des droits humains.