Les «nounous» appelées à faire grève le 19 novembre

Une réforme oblige désormais les nourrices et assistantes maternelles de France à se référencer sur le site de la Caisse d'allocations familiales. Pour protester contre cette mesure, le collectif des Assistants maternels en Colère/«Gilets Roses » et les fédérations CGT et FO les appelle à faire grève le 19 novembre.« Le gouvernement a fait le choix d'une méthode coercitive qui, sous prétexte de faciliter la mise en relation avec des parents employeurs, consiste en réalité en un véritable flicage », dénoncent les organisations syndicales dans leur appel aux quelque 318.000 « nounous » travaillant auprès des familles françaises. LIRE AUSSI > Quel est le prix de la garde d'enfants ?L'objet de leur colère est un article du projet de loi de financement de la « Sécu » pour 2020, qui vise à améliorer, pour les parents, l'accès aux places de garde disponibles. Pour ce faire, les assistants maternels devront désormais se référencer sur le site monenfant.fr, et y actualiser régulièrement leurs disponibilités, sous peine de perdre leur agrément.En donnant leurs coordonnées, elles craignent d'être démarchées« Il faudrait que cela soit facultatif », estime Émilie Ferbos, l'une des porte-paroles du collectif. Selon elle, beaucoup de « nounous » sont réticentes à publier leurs coordonnées complètes, et notamment leur adresse, sur un site web accessible à tous - par crainte notamment de subir du démarchage commercial intempestif.En outre, les assistantes maternelles devront désormais indiquer leurs tarifs, ce qui va induire une « concurrence » et un « nivellement par le bas » des rémunérations, selon Émilie Ferbos.Une « nounou » qui souhaiterait se joindre à ce mouvement de protestation pourra opter pour une grève totale, ou éventuellement pour un « service minimal » afin de ne pas trop pénaliser les familles, précise la porte-parole.Au début de l'année, les « nounous » s'étaient ...