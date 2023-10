information fournie par So Foot • 16/10/2023 à 00:44

Les notes du XV de France contre l'Afrique du Sud

Malgré le retour d'Antoine Dupont, qui a manqué de jus sur la fin, les Bleus se sont inclinés d'un souffle face aux Sud-africains (28-29). Cyril Baille et Peato Mauvaka ont été immenses quand Thibaud Flament, Damian Penaud et l'ensemble du banc ont fait preuve de plus de discrétion.

Par Florian PORTA pour SOFOOT.com