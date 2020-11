Les notes du week-end du 31 octobre-1er novembre

Qui a été bon ? Qui a été nul ? Qui s'est distingué alors qu'il n'aurait pas dû ? De qui a-t-on oublié de parler ? Des passages à travers, des héros et des gestes impardonnables : voici les notes du week-end, avec 7% d'autres sports que le football dedans.

Quel raté de Moses Simon...#FCNPSG pic.twitter.com/AS7AMtk1dw -- RMC Sport (@RMCsport) October 31, 2020

Simple, on n'avait pas vu un tel raté en Ligue 1 depuis Casimir Ninga avec Caen il y a deux ans. Alors qu'il aurait dû ouvrir le score face au PSG à deux mètres de la cage et sans gardien devant lui, le Nantais a trouvé le moyen de se tirer dans le tibia. Mieux, il s'est engouffré dans la bonne vieille excuse duen sortant cinq minutes plus tard. Moisi Simon.La trentième bougie soufflée il y a longtemps, l'ancien Lillois continue d'offrir du gâteau à ceux qui s'invitent à sa table. Le foot est une fête, et l'Ivoirien en fait chaque année son anniversaire.Attaque :