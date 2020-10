Les notes du week-end du 24-25 octobre 2020

Qui a été bon ? Qui a été nul ? Qui s'est distingué alors qu'il n'aurait pas dû ? De qui a-t-on oublié de parler ? Des passages à travers, des héros et des gestes impardonnables : voici les notes du week-end, avec seulement 5% d'erreur d'orthographe dedans.

Avec son quadruplé au sommaire d'une (très) large victoire des Bleues contre la Macédoine du Nord (11-0), le cahier des charges contre Corinne Diacre se désemplit un peu.Avec sa gueule à servir la Macronie, Pat s'est offert un triplé historique avec Leeds sur la pelouse d'Aston Villa. Parce que c'est LE projet de Marcelo.Présidence toujours, certains chefs d'État n'ont pas peur des tacles les deux pieds décollés. La preuve avec celui de Turquie sur le meneur de jeu français, sur le débat des caricatures : "". Ça promet une belle ambiance pour Istanbul Ba?ak?ehir-PSG.Oui, en 2020, quelqu'un ne sait pas écrire "Hatem Ben Arfa" correctement. Et en plus, il bosse pour les Girondins de Bordeaux. Pour le bien de cette personne, on souhaite de tout coeur que Wojciech Szcz?sny et Dominik Szoboszlai ne posent jamais leurs valises en Gironde. Jamais.29 combats, 29 victoires en MMA avant Lire la suite de l'article sur SoFoot.com