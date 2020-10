Les notes du week-end

Qui a été bon ? Qui a été nul ? Qui s'est distingué alors qu'il n'aurait pas dû ? De qui a-t-on oublié de parler ? Des passages à travers, des héros et des gestes impardonnables : voici les notes du week-end, avec 0 % de Koh-Lanta dedans.

Ils ont été perturbés par le couvre-feu

À Montpellier, dix des douze cas positifs sont finalement négatifs

La personne faisant passer les tests PCR à la Paillade est-elle également celle qui était chargée d'établir le modèle économique de Mediapro ? Il va falloir s'expliquer.Des bastos reçues de tous les côtés à la suite de la non-convocation d'Amandine Henry, ainsi qu'une absence au rassemblement de son groupe pour cause de test positif à la Covid. Week-end sans sourire pour la Dame de fer.On préfère l'Argentin lorsqu'il cause des misères dans les surfaces de Premier League plutôt que quand il se permet ce geste déplacé sur l'arbitre assistante Sian Massey. Attrapée par le Kun.À cause de la situation sanitaire dans la métropole européenne de Lille, le préfet du Nord a interdit aux supporters d'accéder aux abords du stade Pierre-Mauroy avant le derby entre le LOSC et le RC Lens. Sous peine de six mois de prison, et 30 000 euros d'amende. Nous ne sommes pas dans le même camp.Titulaire en l'absence d'Édouard Mendy, le portier Lire la suite de l'article sur SoFoot.com