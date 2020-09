So Foot • 22/09/2020 à 14:00

Les notes du Tour de France 2020

Un match cadenassé à double tour, et puis, finalement, quand on ne s'y attendait plus, un coup de tonnerre dans le temps additionnel. Voilà la physionomie du Tour de France 2020, remporté ce dimanche par Tadej Poga?ar devant son compatriote slovène, Primož Rogli?. Au départ, la France rêvait de Thibaut Pinot en jaune, à l'arrivée, elle n'a aucun tricolore dans le top 10. Et il y a l'ouverture de cette enquête préliminaire concernant des soupçons de dopage qui pèsent sur l'équipe tricolore Arkea Samsic.

La Slovénie n'avait pas un, ni deux, mais bien trois atouts dans sa manche sur ce Tour. Certes, pendant que ses compatriotes Rogli? et Poga?ar vrombissaient dans les cols, Luka Mezgec tirait la langue dans le gruppetto. Mais, à Lyon et Champagnole, le sprinteur de la Mitchelton-Scott n'est pas passé loin d'une victoire d'étape en terminant deux fois deuxième... à chaque fois derrière Søren Kragh Andersen. Un hommage à Poupou, sans doute.Une machine. Comment qualifier autrement un mec capable de gagner au sprint (deux fois), de rouler tous les jours pour son leader, de finir troisième d'une étape de montagne et quatrième d'un chrono avec une pente atteignant les 20% ?Toujours placé, jamais gagnant. Peter Sagan s'est battu jusqu'au bout, mais ça n'a pas suffi. Impuissant lors des sprints massifs, le Slovaque a été déshabillé de son maillot vert chéri par Sam Bennett. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir animé la Lire la suite de l'article sur SoFoot.com