Les notes du Real Madrid contre le PSG

Les Merengue avaient tous les éléments entre leurs mains pour prendre leur revanche sur le PSG : un Benzema ultra-décisif, un Marcelo vicieux à souhait, un Valverde qui avait tout de la bonne pioche et même un arbitrage vidéo favorable. Mais ils ont été surpris par la réaction parisienne, comme tout le monde.

Real Madrid

Paris arrache le nul à Madrid

La tête sous l'eau à cause de sa sortie mal maîtrisée sur Mauro Icardi, il a été repêché par le VAR. L'arbitrage, pas le département.Les chiens aboient, le Carvajal passe. Et toujours avec précision.Les chiens aboient, le Varane laisse passer.Puisque le Santiago-Bernabéu veut voir très prochainement Kylian Mbappé avec un maillot blanc, le capitaine n'a cessé de le retenir par la manche, de lui coller au short et a même pensé à s'éclipser pour lui permettre de marquer son but. Pas besoin de savoir avec qui Kyky a échangé son maillot en fin de partie, il est pour le VRP du Real.Étiré par Kylian Mbappé en début de rencontre, prêt à se froisser au moindre contact, utile dans la conservation du ballon et collant à souhait dans son coin.