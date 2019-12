So Foot • 11/12/2019 à 23:29

Les notes du PSG face à Galatasaray

Galatasaray ayant décidé de débarquer au Parc avec une équipe de Ligue 1, Paris s'est offert une soirée digne de ses week-ends de Ligue 1. L'occasion pour Marquinhos de se poser en chef de famille, pour Neymar d'apparaître aussi tranchant qu'une scie, pour Sarabia de bosser son pied droit, pour Mbappé de taper la pose comme une sirène et pour Cavani, de faire rugir le Parc. Bout à bout, cela donne une manita et un PSG parfaitement préparé pour son véritable choc de la semaine, ce dimanche à Saint-Étienne.

Entre le boulot et le famille, Marqui a tranché en poursuivant son congé pat' sur le terrain où il a géré en bon père de famille les offensives turques. Le Brésilien a même pris le temps de donner le sein à Emre Mor, visiblement frappé par un syndrome de Peter Pan lors de son passage à Dortmund il y a trois ans. Un commentaire, Guy Roux ?Marquinhos s'occupant de tout, l'homme qui valait 32 bâtons a profité de sonpour accompagner Sergio Rico. Ils ont acheté duau moins ?La meilleure recrue de l'ère QSI est formelle : ce PSG-là peut gagner la C1. S'il lui suffisait juste d'un arrière gauche qui tient la route pour ça, alors on est tenté de le croire. Au moins jusqu'en février.