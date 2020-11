Les notes du PSG contre Rennes

Même diminué et embourbé dans une micro-crise de novembre, le PSG continue de piétiner la Ligue 1. Huitième succès de rang pour les Parisiens, ce coup-ci face à Rennes, grâce à un Kean inarrêtable et un Di María historique. Grosse performance également de l'infirmerie, qui s'est encore renforcée ce samedi soir.

PSG

Il devait être absent et, vu ce qu'il a eu à faire, il aurait tout aussi bien pu l'être. Très peu dérangé par des Rennais imprécis, décisif quand sollicité : sixièmesur sept en Ligue 1 pourKeylor, irrésistible.Le pauvre Thilo s'est musclé comme un bagnard pendant le premier confinement, tout ça pour sortir sur blessure à chaque fois qu'il tape un peu fort dans le ballon. Remplacé par, étonnamment.Encore un coup de génie tactique de la part de Thomas Tuchel, qui a décidé d'aligner son milieu de terrain en défense. À refaire.Un bon match à son compteur, et il en avait bien besoin. Après, c'est sûr que c'est plus facile de défendre quand l'adversaire attaque comme ça.A dû passer de gauche à droite, contrairement à la Pennsylvanie qui, elle, est passée de droite à gauche.Quoiqu'on en dise, il reste ce qui se rapproche le plus de Marco Verratti dans le milieu parisien Lire la suite de l'article sur SoFoot.com