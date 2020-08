Les notes du PSG contre Lyon

Après un vieux 0-0, la dernière finale de l'histoire de Coupe de la Ligue s'est décidée lors d'une séance de tirs au but et c'est le PSG qui en a profité, pour changer.

PSG

Toujours avec ce flow escobaresque, Keylor a brûlé douze fois moins de calories que Lopes pour un meilleur résultat. Les soirées du sudam se suivent et se ressemblent : petit match pépouz, arrêt de la victoire, trophée puis cigare & musique.Pas vu, donc on met un lien vers le générique d'Oggy et les Cafards.Thiago, c'est le petit qui joue avec les grands et se fait mal toutes les cinq minutes. Le lendemain, il revient plein d'espoir puis se refait mal. Mais un beau jour, lerefuse de sortir du city et tient sa place coûte que coûte : petit Thiago est devenu grand... Non, évidemment. Remplacé parUn Presko taille patron qui s'est mis tous les attaquants lyonnais dans le falzar. Le titi squatte souvent la salle et ça se voit, reste à savoir pourquoi il remonte son short jusqu'aux testicules.Il ressemble aux entraîneurs demal modélisés avec des têtes de base. Il s'est aussi Lire la suite de l'article sur SoFoot.com