Les notes du PSG contre Lille

À l'image d'un Ángel Di María succulent et d'un Mauro Icardi efficace, le PSG n'a fait qu'une bouchée du LOSC (2-0).

Paris déguste Lille

" Sailor Navas.Il a beau tenter de copier son jeu sur celui des cadors à ce poste, ses centres ratés et sa défense ridicule ne font plus rire personne. Thomas N'Gijol. Remplacé par Dagba (65) qui n'a pas besoin d'imiter qui que ce soit pour faire du bon boulot.Comme à chaque rencontre, il avait la potion magique pour mettre l'attaquant dans sa poche. Le druide Silva. Avec quelques cheveux en plus que Daniel Leclercq.Les Inconnus en sont convaincus, la femme idéale aurait les hanches de Kim Basinger. Ce que les gens ne savent pas c'est que dans le remake intitulé Les Trois Sœurs, l'homme idéal aurait les hanches de Kimpembe. Idéal pour les duels. Par contre, quand il s'agit de courir derrière un attaquant c'est plus compliqué.Arrivé à Paris par la petite porte, pour remplacer son aîné Yuri I, il pourrait bien quitter la capitale dans la peau d'un roi à force d'enchaîner les prestations comme celle-ci. Juan Carlos.Si la marquise de Pompadour était la favorite de Louis XV, le Marquis de Hos, lui, est clairement le favori de Thomas Tuchel. De quoi faire oublier le Duc de Saint-Maurice. À quand l'épisode avec Stéphane Bern ?