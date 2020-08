Les notes du PSG contre Leipzig

Fidèle à sa réputation, Marquinhos a été le patron de ce Paris Saint-Germain dominateur et solide en défense. Sur le front de l'attaque, Neymar et Mbappé ont peiné à conclure tandis que Di Maria a profité de la rencontre pour rappeler à quel point il pouvait être précieux. Le milieu a fait le taf, sans plus.

Il a rafraîchi l'atmosphère quand ça a chauffé autour du but de Paris. Mais ce n'a jamais été la canicule, plutôt une petite chaleur printanière. Aussi utile qu'un bonbon pour la toux contre un petit mal de gorge en hiver. Sympa, mais pas franchement utile.Le Popeye parisien a passé son confinement à faire de la musculation. Mais il aurait peut-être dû se concentrer à d'autres tâches : avoir un corps de Mister Univers, c'est bien ; être un bon latéral, c'est mieux. Une Kehrer de priorité.Il a passé une mi-temps avec la lèvre explosée et un mouchoir dans la bouche, sans jamais vouloir quitter le terrain, de la même façon qu'il redouble d'efforts pour faire durer l'aventure et quitter le plus tard possible sa maison parisienne. Tanguy Silva.Qu'il est Presko à voir jouer avec ses chaussettes trop basses et son short trop haut. Qu'il est loin, aussi, le temps des choke et des mains décollées. Le Maestro Kimpembe a été serein, viril, solide. Bref, un stoppeur à l'ancienne. Vintage.Il a distribué de l'amour pendant toute la rencontre : à ses coéquipiers grâce à ses passes soyeuses, à son club grâce à un but précieux et à Gulacsi en lui laissant la possibilité de s'illustrer grâce à une nouvelle erreur. Irrésistible Don Juan.Couci-couça, moyen moyen, cahin-caha, clopin-clopant. Bref, ni bon ni mauvais. Parfois tranchant, mais trop peu visible pour être vraiment admiré : Paredes Lire la suite de l'article sur SoFoot.com