So Foot • 26/11/2019 à 23:00

Les notes du PSG contre le Real Madrid

Si certains pensent que l'arbitre a sorti un match exécrable, Keylor Navas leur répondra qu'il est loin d'être le seul. Car dans son équipe, très peu de joueurs de champ se sont montrés à la hauteur de la soirée... jusque dans les dix dernières minutes. Au contraire du portier, de retour chez son ex et à son meilleur niveau durant l'intégralité de la rencontre.

Paris Saint-Germain

Deux pions encaissés pour faire plaisir à son ancien public, et de nombreux sauvetages pour lui rappeler qu'il n'était pas devenu un tocard. Un philanthrope qui aime faire plaisir à tout le monde, en somme. Y compris à lui-même.Trop court, trop imprécis, trop jeune, trop tendre, trop faible, trop juste, trop frileux... Et 0,5 point par adjectif, c'est déjà très généreux.L'histoire retiendra qu'un 26 novembre, le défenseur aura inventé la soirée Halloween inversée où lea peur des gens chez qui il se rend pour demander des bonbons. En même temps, beaucoup de ses copains l'ont abandonné à Madrid et les hôtes Eden Hazard-Karim Benzema avaient de vraies têtes de tueurs. Courageux, donc.Toujours à gauche, l'Espagnol a préféré bûcher sur la grève du 5 décembre prochain plutôt que défendre ses partenaires. Avant d'intervenir au meilleur moment. Harold Bernat.