Les notes du PSG contre le LOSC

Sur un rythme de locomotive, Verratti, Di Maria et Neymar ont dirigé le PSG vers la victoire (0-2). Mis à part un Mauro Icardi tout penaud, tout le monde est à féliciter.

Neymar dresse les Dogues

Encore une prestation XXL pour la meilleure recrue de la saison au club. Et comme l'homme est un formidable gardien, on s'imagine qu'il sera prêt à cogner aussi fort que Jean-Paul Belmondo.De la rigueur tactique et une bonne utilisation de la matière grise. Personne n'en doutait, mais c'est sans aucun doute le chocolat le plus savoureux issu de la maison Tuchel. Abdou comme un agneau. Remplacé par, poisson dans l'eau.Maître de soirée, Presnel sait sortir la roue de secours en cas de pépin sur la banquette arrière. Capitaine pour 45 minutes, la charnière 100% titi avait un maître à bord. Royal au bar.Une première période satisfaisante du capitaine, malgré une légère baisse de régime en fin d'acte. Sa justesse d'esprit avant d'affronter Dortmund dans un mois l'honore. Monstre, mais pas bête. Remplacé par, l'apprenti qui allait plus vite que son ombre. Tanguy Luke.Après sa petite blague sur une supposée corruption de la LFP sur l'organisation de la Coupe de la Ligue, Thomas Meunier nous a également prouvé une nouvelle pirouette estampillée LFP. La Fessée Parisienne.C'est doux, une feinte de frappe pour donner à son camarade un caviar génial à l'entrée de la surface. Peut-on vraiment s'en lasser ? Impossible. Verrartiste.