Les notes du PSG contre l'Atalanta

Oui, on peut aller en demi-finale de C1 sans milieu de terrain et sans attaquant. Pourvu que l'on ait un gardien, un magicien et Eric Maxim Choupo-Moting. Bulletin de note d'un Paris bancal, mais d'un Paris en demi-finale de C1, pour la première fois depuis 1995.

Paris Saint-Germain

Keylor il est ? L'heure de la parade. Petit plaisir pour le PSG que de jouer avec un gardien de but en C1. Blessé puis remplacé par, juste pour rappeler ce fait.Le latéral pas moderne a passé sa soirée à confondre la voie de droite avec la bande d'arrêt d'urgence. Bison Teubé.Au cirque Zapata, Thiago Silva serait dompteur. Reste plus qu'à ne pas être trapéziste au cirque Simeone.Chauffé par le flocage "Duvan 91" de Zapata, Kimpembe s'est mise en mode "Presko 95". Victoire écrasante du Val d'Oise sur l'Essonne, avec quelques belles relances précieuses à la clé.On attendait le Juan Ligue des champions, on a eu le Bernat sale. Pas mauvais à l'aile en seconde période.Après le but en or, les bouclettes d'or.