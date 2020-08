Les notes du premier épisode de Koh Lanta

C'est le grand retour de Koh Lanta ! Au menu : quatre équipes, deux épreuves mais toujours un seul et unique Denis Brogniart.

Team Vualiku (Nord)

Frappé du sceau "" de la dynastie Ahmad, Adrien a tenté d'utiliser ses faux airs de Stéphane Plaza pour embobiner la totalité de la tribu, net vendeur. C'était sans compter sur Marie-France qui a révélé ses envies "" en plein conseil. Encore un peu de travail et il va donner à tous l'envie d'un Koh Lanta les cinq terres où les Parisiens vivraient en permanence sur l'ilot de l'exil.De la team de ceux qui "". On lui souhaite que ça marche mieux que les stratégies d'Adrien.On a trouvé un peu osé la chemise à fleurs à manches longues à un conseil de Koh Lanta. Puis il a chanté Pierre Bachelet. Déjà l'homme le plus surprenant des plages de TF1 depuis Brandon.Une personnalité comme la cuisson des frites dans le reportage : double. Car derrière ses airs faussement naïfs se cache une petite machine sur les épreuves.L'archétype de la personne qui se décrit comme "" pour ne pas dire "". Du coup, elle a émis une théorie osée selon laquelle par respect pour ses ainés, on se devait de venir leur dire quand on ne les aimait pas. Un message reçu 5 sur 5 par les Vualiku qui ont tous voté contre elle dans la foulée. Une aventure qui se termine en eau de boudin pour la bouchère du Nord.Son corps d'athlète ne lui a servi à rien pendant l'épreuve d'immunité. Son mental Lire la suite de l'article sur SoFoot.com