So Foot • 14/11/2020 à 23:00

Les notes du Portugal contre la France

Contre une équipe de France solide collectivement, le Portugal a déjoué à Lisbonne et ne se succédera pas à lui-même malgré un Rui Patricio quasi-parfait et un CR7 remuant.

Portugal

En fierté nationale de tout son pays, il a régalé les papilles de ses fervents adeptes mais ses détracteurs n'auront pas tort non plus. Le Sumol.Pas de surprise, dans la politique aux États-Unis : la droite possède encore de bons jours devant elle. Le Portugal aussi.Il a fait se lever tout son peuple de son canapé, mais c'était pour chuter lors de l'épreuve du poteau. Koh-Lenteur." Les Lusitaniens feront la sourde oreille sur sa prestation lors du prochain rendez-vous entre les deux équipes, à l'Euro.La mobylette du Morbihan s'est prise des courants d'air par Coman deux fois en deux semaines. Au moins, les traditions perdurent.Sans Bryan Soumaré, il était sans doute le footballeur le plus à l'aise de la journée dans la distribution. Remplacé par, personnage dont le FC Nantes se souvient à peine.