Les notes du Portugal contre la France

Avec sa défense de fer, les champions d'Europe ont rendu justice à tous les João méprisés de France. Dommage que ni Ronaldo, ni Felix n'ont su avoir la même clairvoyance devant.

Portugal

Le Portugal coince les Bleus

Avec ce Roland-Garros à quasi huis clos, on entend tout sur le court, même Nelson ? #RG20 pic.twitter.com/jAzyviErGR -- France tv sport (@francetvsport) September 28, 2020

Cet homme n'a pas de coeur : alors qu'un petit gamin de l'AS Bondy venait tout juste de demander un autographe à son idole de jeunesse, le gardien portugais a coupé court à sa tentative lors du challenge Orange... Faut dire qu'il l'a pris pour un con avec ce piqué tout mou.Vu l'activité du latéral et la pertinence de ses interventions, les Portugais ne risquent pas ce soir de se plaindre de payer leur redevance "". On a le Nélson qu'on mérite et celui-là est clairement plus fort que le nôtre.En l'absence de Cyrille Pouget, laissant en rade son compère Pirès avec son costard de commentateur, le patron portugais a pu truster tranquillement le titre dede la soirée.