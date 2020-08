Les notes du Paris Saint-Germain contre le Bayern Munich

Pour remporter une Ligue des Champions, il faut davantage que des bons éléments défensifs. Un Kylian Mbappé inspiré ou un Neymar décisif ne sont pas de trop, par exemple. Car si Keylor Navas et Thiago Silva ont tenu leur rang, les deux attaquants sont totalement passés à côté de leur finale.

Paris Saint-Germain

Excellent, mais pas miraculeux. Keylor, mais pas Jesus.Face aux fauves de son couloir, on le savait condamné. Pour le spectacle, il a résisté plus longtemps que prévu. Le petit zèbre abandonné par son troupeau des documentaires animaliers.Malgré son match plus que propre, il ne sera pas le meilleur Thiago de la classe. À l'aube de son départ, ceux qui l'aiment ne le verront pas soulever la "" et ceux qui le méprisent ne pourront pas se moquer d'un craquage. Une fin insipide, comme un nugget sans sauce.S'il y a bien un Parisien qui peut se sentir trahi par Kingsley Coman ce soir, c'est lui. Solide, comme à l'image de tout son Final 8, Presnel a été crucifié par son partenaire d'entraînement chez les gamins du PSG. Une époque où le "but vainqueur" était beaucoup plus drôle.La gauche sympa, la gauche qui a des fulgurances... mais la gauche qui se fait remplacer par. Benoît Hamon.