So Foot • 05/11/2020 à 23:20

Les notes du Milan face au LOSC

C'est ça, le leader de Serie A ? Le Milan s'est vautré comme il faut dans ce sommet du groupe H. Avec des cadres absents : quand Zlatan ne sort pas de sa boîte et que Gigi Donnarumma se foire, ça grimace.

Pourquoi Sandro Tonali n'est pas le nouveau Pirlo

Puisque se prendre des triplés de Yusuf Yaz?c? devient la norme, autant le faire avec panache.Offre des caviars à Jonathan David (c'est vrai qu'il en a besoin), va au duel dans les airs face à Simon Kjær, laisse Yusuf Yaz?c? dans les meilleurs dispositions pour déclencher.Installez-le dans un emplacement ensoleillé ou à mi-ombre et abrité des vents dominants, avec un sol riche et frais. Une fois qu'il est bien planté dans ses seize mètres, attendez qu'il fasse une faute de gros balourd. Alessio Romagnolia.Le seul duel qu'il a perdu, c'était face à Diogo Dalot.Non, il ne manque personne.Le seul milieu milanais qui a tenu 90 minutes. Et c'est une perf.Pirlo n'avait jamais eu affaire à Renato Sanches, lui... Remplacé par, meilleurde la soirée en 34 minutes de jeu.