Les notes du mercato en Ligue 1

Le mercato 2020 s'est achevé ce lundi soir avec, comme toujours, son lot de surprises, attentes et déceptions. L'heure, désormais, de tirer le bilan équipe par équipe et de rendre les copies. En les classant du meilleur au pire, comme le faisait votre prof de maths au collège.



Rennes

Arrivées : Doku (Anderlecht), Rugani (Juventus, prêt), Dalbert (Inter, prêt), Gomis (Dijon), Guirassy (Amiens), Aguerd (Dijon), Terrier (OL), Nzonzi (Roma, prêt).

Départs : Raphinha (Leeds), Gelin (Royal Antwerp, prêt), Da Cunha (Nice), Mendy (Chelsea), Siebatcheu (Young Boys Berne, prêt), Guitane (prêt), Tell (Clermont), Morel (Lorient, libre).

Nice

Si on nous avait dit que le Stade rennais claquerait un jour 72 millions d'euros sur le marché des transferts, on aurait probablement cru à une partie derondement menée. Et pourtant, tout cela est bien réel : Pinault a enfin fait chauffer la CB, et ce, avec la manière : dans la perspective de la C1, les Bretons se sont sérieusement renforcés avec Rugani, Aguerd et Dalbert en défense, Nzonzi au milieu, Terrier, Guirassy et la pépite Doku en attaque, ainsi que Gomis, venu remplacer Mendy, parti à Chelsea. Bref, du très lourd. Seule ombre au tableau : le départ imprévu de Raphinha vers Leeds. Mais vu le bilan, les Rennais s'en remettront.