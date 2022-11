Les notes du match Eleven All Stars

Le match d'une équipe de France à ne pas manquer ce samedi soir n'était pas celui des Espoirs en Norvège, mais le Eleven All Stars qui a vu s'opposer, au stade Jean-Bouin à Paris, la crème du Twitch game français et espagnol. Les Bleus ont surclassé la Roja (2-0) et avaient bien mérité un bulletin de notes tout beau. Et même ceux qui ont assuré l'avant-match ont le droit à leur appréciation.

Les joueurs

Il y avait la casquette d'Olivier Kahn, le béret de Lev Yachine et le casque de Petr Čech ; il y aura désormais le bonnet de Djilsi.Comme quoi, les butés dene sont pas forcément des ours à la condition physique douteuse.Même seul sur une île déserte, on le sentait moins perdu.Le poumon des Bleus. Et si Paris avait enfin trouvé le milieu qui lui manque depuis 2018 ?Entre être un latéral droit de devoir ou l'attaquant un peu brouillon qui oublie ses partenaires, il va falloir choisir un camp.Muscle ton jeu ! Muscle ton jeu, Michou... Si tu ne muscles pas ton jeu, fais attention... Je t'assure, tu vas voir. Tu vas avoir des déconvenues parce que t'es trop gentil.Oui.Il a fait l'offense de ne pas chanter La Marseillaise. Mais il a le droit, car en réalité, il est suisse. Tonton du bled.La crinière d'un Mattéo Guendouzi sur le crâne, l'assurance d'un Raphaël Varane derrière et la virtuosité d'un Aurélien… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com