Les notes du Maroc contre le Portugal

Première nation africaine en demi-finales d'un Mondial, le Maroc de Walid Regragui est entré au panthéon africain. L'histoire retiendra que c'est Youssef En-Nesyri, muet en Liga, qui a certainement mis fin à la carrière internationale de Cristiano Ronaldo.

Diego Maradona a eu sa "main de Dieu", Yassine Bounou aura son spectacle au théâtre de la Main d'or. João Félix, lui, en aura des cauchemars.Pour un édifice inébranlable, il faut responsabiliser Hakimi le forgeron. N'est-ce pas, le Paris Saint-Germain ?Un défenseur de Valladolid qui n'est l'objet d'aucune controverse. C'est pas Gijon, c'est pas Valladolid, c'est le Maroc en demi-finale de Coupe du monde !Une lésion à la cuisse, c'est une simple égratignure pour l'empereur Romain. Remplacé par, paronomase de Badr Hari.À cause de sa dette publique colossale, la France a perdu son triple A en 2013. Attiyat Allah, alias double A, cumule retours défensifs et contribution offensive, et n'est plus qu'à 180 minutes de booster le taux de natalité du royaume chérifien.Duc d'Angers > duc de Boulogne.À Florence il y a les esthètes, comme Léonard de Vinci, qui ont été financés par des mécènes, et puis il y a Sofyan Amrabat, qui n'a besoin de personne pour assurer la sécurité de la cité… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com