Les notes du Maroc contre la France

Pour une fois, le Maroc a eu la possession. Mais les Lions de l'Atlas se sont fait rattraper par la crinière aux portes de la finale. Dommage pour Sofyan Amrabat et Azzedine Ounahi, encore une fois rayonnants.

Maroc

La série était sympa, elle a eu son moment de hype, mais il fallait bien mettre fin àBelle histoire en rouge, qui finit par une sortie de route. Hakimi Räikkönen."Ces soirées-là, on s'troue, on s'viande, toi-même tu sais pourquoi.Puis on claque un ciseau du tibia.On aime tous ces soirées-là."Yamiq.Se faire déposer par Olivier Giroud, ce n'est jamais bon signe... Remplacé par, qui a livré une prestation Standard. Lui-même suppléé parTitulaire pour la première fois du tournoi, le Brestois avait un bon coup de fourchette. Tant pis pour la cheville de Theo Hernandez et le pied de Kylian Mbappé. Pic Pirate.T'es où ? Pas là. Nayef hagard.On en attendait beaucoup, on a eu à peine la moitié de ce qui était annoncé. Royal NoussAir Maroc. Sorti à la pause au profit de, qui a apporté davantage en à peine dix minutes.