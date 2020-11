So Foot • 05/11/2020 à 23:00

Les notes du LOSC face au Milan

Dans le marasme de la semaine européenne des clubs français, le LOSC a rendu une copie parfaite à San Siro (0-3) face à un Milan pourtant effrayant sur le papier. Des Lillois portés par une solidité défensive impressionnante, et deux masterclasses de Renato Sanches et Yusuf Yaz?c?, auteur d'un nouveau triplé.

Le LOSC fracasse Milan

Il n'a pas eu grand chose à faire, mais l'a impeccablement réalisé. Rassurant au pied, imposant et autoritaire dans sa surface., sauf que c'est l'attaque milanaise qui était à poil.Avec un jeu lillois qui penchait drôlement à droite, son infatigable activité le long de la ligne a été précieuse. Un essuie-glace de qualité.Face à lui, Zlatan faisait vraiment son âge. Un roc.Pareil que son petit collègue. Mention spéciale pour son autorité dans le jeu aérien. Rien ne passait, ce soir.Un peu moins en vue que son compère du côté droit, tout aussi généreux dans l'effort. Bon point pour la fameuse "Bradari? de Lille".Son match aura été totalement éclipsé par celui de son voisin, mais le Portugais a fait partie des meilleurs Lillois ce jeudi soir. De l'énergie à revendre, une grosse agressivité dans les duels et une justesse folle dans la distribution. Du bon vieux funk pour Xeka-Maro.La pression ? Connait pas. Le pauvre Tonali cauchemardera longtemps de ses feintes briseuses de reins, de ses changements de direction et de ses passes casseuses de ligne. Performance totale pour l'ancien du Bayern.