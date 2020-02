Les notes du LOSC face à Marseille

Cinq minutes d'absence ont coûté trois points aux Dogues, qui réalisaient jusqu'à la demi-heure de jeu une partie pleine, mais qui ont finalement concédé leur deuxième revers de la saison à domicile. Le podium attendra pour Osimhen & cie.

Lille

L'OM coule le LOSC

Revivez Lille - Marseille (1 - 2)

Le Rongier marseillais n'est pas un buteur et le double M est un monstre dans l'exercice du coup de pied de réparation : les certitudes ne sont pas bouleversées. En revanche il a bien fini par s'incliner. Drop the Mike.Valère Germain revenant sur la prestation de l'adversaire invisible censé le marquer sur corner : "Toujours aussi massif, mais se liquéfie quand la situation devient trop chaude. La Fonte de l'armoire à glace.Pas de panique : par les temps qui courent, se faire prendre au piège par ce diable de Bouna Sarr n'est plus une honte. Mais entre ça et son apathie sur le pion de Benedetto, pas sûr que le LOSC réussisse à le refourguer à l'OL, ce T(h)iago-là.