Les notes du Grand Prix du Brésil

Malgré une course pleine de dépassements, George Russell a dominé le Grand Prix du début à la fin. Red Bull n'a pas particulièrement brillé, alors que Verstappen et Hamilton nous ont envoyé des flashbacks de la saison 2021.

5 étoiles

Interlagoço

À jamais le premier à faire résonnerUne saison de presque.Si proche, mais si loin.Pour une fois que Ferrari ne lui gâche pas sa course, Norris a failli le faire.Quand il ne rentre pas dans l'Alpine d'Ocon, c'est tout de suite plus rentable au championnat.Grosse fin de saison de sa part. Il va tous nous scotcher l'année prochaine !Il a oublié qu'il était déjà champion du monde 2021 et qu'il n'avait plus besoin de se chauffer avec Hamilton.Pas fan de la gomme jaune.L'écurie a gentiment rendu le cadeau qu'Alpine lui a fait samedi.C'est ça de confier un volant aux mains d'un pilote de réserve.Il a fini premier vendredi. Là, il a fini en premier. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com