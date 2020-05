Les notes du dernier quart de finale de Top Chef

Trois émissions, rien que pour les quarts de finale... Si ça continue à ce rythme-là, la saison 11 de Top Chef s'achèvera pile à temps pour le début de la saison 12. Allez, il est l'heure de connaître enfin le nom de tous les demi-finalistes ! Enfilez vos tabliers, affûtez vos couteaux, et tous aux fourneaux!





Demander au poète de la merguez d'inventer une façon innovante de déguster un plat, c'est un peu comme demander à Yacine Bammou de louper un contrôle ou à Jean-Michel Aulas d'insulter Jacques-Henri Eyraud : c'est dans sa nature. Une épreuve qui ressemblait donc beaucoup à une passe décisive. Alors à partir de là, un incendie peut bien se déclencher dans la cuisine, Adrien il en a plus rien à foutre, il fait ce pourquoi il est né : il est parti pour passer la saucisse au doigt des chefs. Évidemment, qu'il se qualifie pour les demi-finales. Évidemment que ce type est un génie.





Plutôt audacieux, cette idée de savourer un sandwich jambon fromage comme on sniffe un rail de coke. Dommage que l'idée n'ait pas trouvé son public auprès de chefs qui semblaient pourtant adeptes des drogues dures. Alors voilà le cuistot étoilé qui doit aller chercher sa qualif' face à Martin. Là c'est un peu comme si Rafael Nadal devait jouer sa place en demi-finale de Roland-Garros face à un ramasseur de balles : forcément il gagne mais c'est un peu la lose. Surtout qu'en plus il a perdu un set.Tu lui demandes de t'inventer une nouvelle façon de manger, Martin il te bande les yeux et il te fourre des coquillages dans la bouche en croyant réinventer la gastronomie, il confond la mise en scène et la cuisine. Martin, quand sa copine lui demande de la surprendre avec un clin d'œil suggestif, il lui propose de faire l'amour sur un lit de graviers et d'orties, et après il s'étonne quand tu lui expliques que ça gratte.