Les notes du derby Lyon-Saint-Étienne

L'OL a dû s'en remettre à un Moussa Dembélé clinique pour valider sa domination face à Saint-Étienne. Les Verts, eux, auraient pu couler bien plus tôt s'il n'avaient pas pu compter sur une charnière aussi jeune que courageuse.

Ils ont tiré la couverture à eux

Lyon fripe Sainté

Ils étaient confortablement installés

Pour appliquer le programme de la majorité lyonnaise, et malgré la résistance de l'opposition en seconde période, le chef d'attaque de l'OL a légiféré par décret avec ses 11et 12buts en 2020. 49.3 ou panenka, appelez ça comme vous voulez.William Saliba et Wesley Fofana ont respectivement 18 et 19 ans, comptent chacun 13 titularisations en Ligue 1. Et pourtant, ces gamins ont dû combler les lacunes de Kolodziejczak, M'Vila, Cabaye et Debuchy, cumulant à eux quatre 125 ans et 847 matchs en championnat de France.À son arrivée à Lyon, le Brésilien a eu la belle surprise de se voir attribuer le 39. Et pour cause : c'est le numéro fétiche de sa famille, arboré sur le taxi de son père. Pas étonnant de voir BG piloter avec une telle aisance sa nouvelle berline blanche, régulateur de vitesse allumé, pour enchaîner les courses sans rechigner. Il aurait juste fallu actualiser son GPS en seconde période pour éviter le trafic Verts après la pause.Ne vous étonnez pas si vous voyez Lucas Tousart tourner autour d'Olivier Giroud en juin prochain. Car plus le milieu lyonnais monte haut sur le terrain, plus sa cote grimpe.Alors que la tribu verte était Lire la suite de l'article sur SoFoot.com